Pedopornografia, un archivio di oltre 1.300 video. Arrestato catanzarese

Aveva un archivio fatto di oltre 1.300 video, alcuni dei quali ritraenti anche bambini in età prepuberale. Per questo motivo un uomo della provincia di Catanzaro è stato arrestato dagli agenti della Polizia postale. L’uomo è finito ai domiciliare perché, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato colto in flagranza di reato per detenzione e scambio di materiale pedopornografico.

Prosegue dunque il lavoro della Polizia delle Comunicazioni e della Magistratura a tutela dei minori, spesso vittime di adescamento, indotti a scambiare immagini e video intimi, che a volte finiscono in rete diventando materiale di scambio o merce da acquistare, ovvero arma di ricatto nei confronti della vittima.