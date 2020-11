Coronavirus, storia di speranza a San Pietro a Maida: donna di 100 guarisce da Covid

Una donna di 100 anni è guarita dal Covid-19. A dare la notizia è stato il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà. Lo scorso mese il comune del catanzarese era stato contrassegnato da un boom di contagi, con un picco di 60 persone risultate positive al coronavirus che, come affermato dal sindaco “per un paese di poco più di 4.000 anime significa molto”.

Ma dal 26 ottobre, giorno del picco, l’amministrazione e l’Asp hanno assunto diverse misure con la collaborazione di polizia municipale, le due associazioni di volontariato, la Chiesa, i carabinieri, il dottore, gli operatori sanitari, per frenare l’ondata di contagi.

“Oggi - prosegue Giampà - mi giunge notizia di innumerevoli negativizzati al Covid 19, così da ridurre a solo 8 persone attive e positive al Covid 19. La bella notizia, che non può non emergere, è che una nonnina classe 1920, 100 anni compiuti, è guarita. Ecco, io vorrei che si parlasse di questo: di una comunità colpita improvvisamente da un’escalation di contagi, che facendo squadra è riuscita in meno di un mese ad arginare il tutto".

Invita poi a non abbassare la guardia il primo cittadino, ma invita i cittadini a “continuare in questo modo, dando il buon esempio non solo di ottima organizzazione, ma anche di comunità diligente e responsabile. Orgoglioso di voi".