Crotone, ritardi nelle scarcerazioni anticipate. La preoccupazione del Garante

La popolazione carceraria di Crotone sta subendo dei ritardi nell’iter della concessione della liberazione anticipata a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus. Lo palesa il Garante comunale dei detenuti Federico Ferraro, che chiede interventi rapidi e risolutivi.

Lo stesso ribadisce i progressi ottenuti grazie all’interfacciamento con l’Asp, con la quale è stato possibile gestire in maniera diretta le prenotazioni di visite specialistiche ed esami di laboratorio, nonché la somministrazione e la disponibilità di farmaci, che oggi avviene in maniera più autonoma. Resta però il nodo dei ritardi nella concessione dei permessi a seguito della pandemia.

Il garante, in concordo con la Conferenza dei Garanti Territoriali delle persone private della libertà personale, chiede dunque di applicare così come previsto la “liberazione anticipata speciale con sospensione dell’emissione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive fino al 31 dicembre 2021”, in modo da operare positivamente sulla popolazione carceraria e sul personale, alleggerendo le strutture dal sovraffollamento.