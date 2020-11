Covid. Il bollettino. Continua la discesa dei contagi (+307), quattro i decessi

Continua a diminuire il numero di nuovi contagi da coronavirus registrato nella Regione Calabria, che nella giornata di oggi si assesta a 307 nuovi casi. La scorsa settimana si viaggiava ad una media di oltre cinquecento contagi al giorno, che sta sensibilmente diminuendo in queste ore smussando leggermente la curvadei contagi. Registrate purtroppo altre 4 vittime.



Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+135), seguita dalla provincia di Cosenza (+129), di Catanzaro (+36), di Vibo Valentia (+6) e di Crotone (+1). Eseguiti 348.247 tamponi su 340.065 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 5.614 (+135), e così distribuiti: casi attivi 3.500 (123 in reparto; 29 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 12 in terapia intensiva; 3.336 in isolamento domiciliare); 2.129 i casi chiusi (2.065 guariti, 65 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 4.197 (+129): casi attivi 3.345 (126 in reparto; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 a Cetraro; 16 in terapia intensiva, 3.176 in isolamento domiciliare); 852 i casi chiusi (752 guariti, 100 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.170 (+36): casi attivi 1.510 (69 in reparto; 14 in terapia intensiva; 1.427 in isolamento domiciliare); 660 i casi chiusi (603 guariti, 57 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 876 (+6): casi attivi 666 (14 ricoverati , 652 in isolamento domiciliare); 161 i casi chiusi (149 guariti, 12 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.167 (+1): casi attivi 819 (40 in reparto; 779 in isolamento domiciliare); 348 i casi chiusi (342 guariti, 6 deceduti)

Da altra regione e dall’estero si registrano 313 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 172 casi chiusi (171 guariti, 1 deceduto).

La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Sono invece 154 le persone che si hanno registrato la loro presenza sul territorio sul portale istituzionale, e 44 i migranti guariti e trasferiti fuori regione.

CONTAGI COVID-19 IN ITALIA

Lieve aumento a livello nazionale, con un incremento di 23.232 casi positivi in tutta Italia e, purtroppo, 853 nuovi decessi. Gli attualmente positivi al coronavirus salgono a 798.386 soggetti. Oltre 1.4 milioni i casi totali, e 3.816 ancora ricoverati in terapia intensiva.

I CONTAGI REGIONE PER REGIONE

Lombardia:381.785 (+4.886); Piemonte: 153.375 (+2.070); Campania: 140.195 (+1.764); Veneto: 127.416 (+2.194); Emilia-Romagna: 110.517 (+2.501); Lazio: 107.490 (+2.509); Toscana: 96.990 (+962); Sicilia: 55.684 (+1.306); Liguria: 48.921 (+509); Puglia: 46.054 (+1.567); Marche: 27.106 (+351); Abruzzo: 24.822 (+536); Friuli Venezia Giulia: 25.589 (+554); Umbria: 22.092 (+218); P.A. Bolzano: 21.620 (+160); Sardegna: 19.228 (+290); P.A. Trento: 14.368 (+143); Calabria: 14.542 (+307); Basilicata: 6.889 (+261); Valle d'Aosta: 6.172 (+73); Molise: 4.071 (+71).