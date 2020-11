Sanità, Nesci (m5s): “Due importanti emendamenti al Decreto Calabria”

“Continuo a ripetere da giorni che non siamo in un remoto teatro di guerra ma in una regione del Sud Italia dove non mancano affatto le strutture pubbliche ospedaliere”. Lo dichiara la deputata Dalila Nesci, in una nota in cui afferma di aver presentato “due importanti emendamenti” al nuovo Decreto Calabria.

Il primo è riferito ad un “piano straordinario di assunzioni” per dotare le strutture ospedaliere del personale necessario, il secondo invece riguarda “la trasparenza dell’operato dei Commissari”, con l’obbligo di coinvolgere trimestralmente la conferenza dei sindaci ed i sindacati.

“Ciò che serve è potenziare il personale in modo stabile”, conclude la parlamentare.