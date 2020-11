Catanzaro, sindaco Abramo: “Le scuole riapriranno il 30 novembre”

Le scuole di Catanzaro riapriranno il 30 novembre. È quanto conferma il sindaco Sergio Abramo che aveva deciso di chiudere con propria ordinanza anche le scuole dell'infanzia, le primarie e le prime medie, classi che non erano contemplate nella chiusura del Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

La chiusura era stata disposta a seguito dei ritardi nel processare i tamponi e per la mancanza di personale negli ospedali. Oggi, come afferma Abramo “la situazione è migliorata, quindi io sono per la riapertura".

Ventuno infermieri verranno inoltre distribuiti all’interno delle scuole della rete scolastica e potranno fare i tamponi agli studenti. Ma il primo cittadino ha poi chiesto di distribuire “tamponi veloci, acquistati dalla Protezione civile e ne abbiamo oltre 10mila, per fare uno screening rapido nel sistema scolastico".

È poi d’accordo sulla riapertura delle scuole superiori prevista per il 3 dicembre, e chiede “un intervento anche sul sistema dei trasporti da parte della Regione”, chiede infatti di che si intervenire “sulla percentuale di capienza dei singoli mezzi, mentre siamo ancora all'80%. Così rischiamo dopo le feste di Natale di trovarci con la terza ondata”.