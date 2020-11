Ponticelli fermo per allagamento: Akrea impegnata nella rimozione degli ingombranti

Impianto Ponticelli

Proseguono a ritmo sostenuto gli interventi di Akrea per ripristinare le normali condizioni di igiene urbana. Oggi gli operatori sono impegnati soprattutto nella rimozione degli ingombranti, considerato che l’impianto di Ponticelli è attualmente fuori servizio a causa della gran quantità d’acqua cha ha invaso la struttura, dove è peraltro necessario mettere in sicurezza i quadri elettrici.

Il fermo della stazione di trattamento pregiudica purtroppo la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Akrea si scusa con i cittadini per eventuali disservizi che dovessero verificarsi in questi giorni e raccomanda la collaborazione di tutti al fine di evitare, per quanto possibile, l’accumulo della spazzatura sulle strade.

Nella situazione data, l’azienda informa che sta “producendo il massimo sforzo organizzativo per rendere al meglio il servizio alla comunità e, meteo permettendo, si dovrebbe tornare alla normalità nel giro di qualche giorno”.