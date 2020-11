Scuole chiuse, il Tar precisa: “Nessun effetto su ordinanze di sindaci”

Le scuole possono riaprire, almeno nei territori in cui non sia stata disposta apposita ordinanza sindacale. Ieri il Tar Calabria ha infatti sospeso l’ordinanza regionale del 14 novembre scorso con la quale era stata vietata la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado.

Tuttavia il Tribunale amministrativo precisa che la sospensione “non ha effetto su altre ordinanze (ad esempio comunali) con le quali alcuni sindaci di comuni calabresi hanno autonomamente provveduto a vietare la didattica in presenza sul territorio comunale, poiché da nessuno impugnate”.

La sospensione decisa ieri dal Tar riguarda quindi “un atto generale (un’ordinanza del presidente facente funzioni della Regione), ha effetto su tutto il territorio regionale, e riguarda ovviamente la sola parte dell’ordinanza con la quale il divieto è disposto”.