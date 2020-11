Cosenza. Di Natale: “Lascio la Provincia per far posto al presidente dell’ordine degli infermieri”

Lascia lo scranno di consigliere provinciale di Cosenza Graziano di Natale e lo fa per “consentire al Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Cosenza, Fausto Sposato, di entrare al mio posto”.

Con le dimissioni il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta intende mandare “un segnale chiaro a tutta la categoria in modo da consentire loro di entrare nelle istituzioni e di poter decidere, in sinergia, le scelte future per la riprogrammazione della sanità pubblica calabrese".