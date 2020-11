Giornata contro la violenza sulle donne, prima panchina rossa a Reggio

Verrà installata domani, mercoledì 25 novembre, la prima panchina rossa di Reggio Calabria. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Comune di Reggio Calabria, e in particolare l’assessora alle Pari opportunità, Giuggi Palmenta, e l’assessore al welfare, Demetrio Delfino, saranno presenti all’installazione in largo La Face, zona piazza castello, alle 9,30.

I due assessori parlano di “atto dovuto per tenere alta l’attenzione su quanto accade ogni giorno sotto i nostri occhi. Quella che ci apprestiamo a vivere, in piena pandemia, sarà una giornata diversa dalle altre ma non per questo meno importante”.

E annunciano che l’installazione sarà l’inizio di un percorso condiviso con la Rete di associazioni e Istituzioni “25 Novembre e oltre”, costituita a Reggio Calabria su impulso della Consigliera di Parità della Città Metropolitana, Paola Carbone.

L’attenzione sul tema proseguirà “oltre il 25 Novembre” con il progetto “panchine rosse e fucsia parlanti” da installare in altre le zone della Città di Reggio Calabria, specie quelle periferiche, che “parlino”, attraverso un corredo d’informazioni con diverse forme di supporto, alle cittadine ed i cittadini dei fenomeni di violenza di genere e discriminazione, coinvolgendo concretamente le realtà associative e di quartiere.

“Questa amministrazione – proseguono i due assessori - con incondizionata applicazione delle Convenzione di Istanbul e Cedaw, promuoverà ogni azione necessaria affinché si possa concretizzare una programmazione accurata in ordine alla prevenzione e al contrasto alla violenza di genere e contro ogni forma di discriminazione creando appositi spazi di crescita e realizzazione di un percorso culturale necessario ad elidere il divario di genere”.

Sabato 28 novembre alle ore 15 accanto alla panchina rossa le associazioni aderenti alla Rete presenteranno il programma dettagliato con un evento in diretta facebook.