San Mango d’Aquino. Audizione Comitato in Consiglio Regionale sull’impianto rifiuti

Il Comitato San Mango Pulita ha presentato formale richiesta di audizione alla Commissione Consiliare Regionale presso il Consiglio regionale della Calabria in merito alle gravi problematiche ambientali e di salute pubblica che si prospettano in vista della realizzazione di un impianto di rifiuti pericolosi (e non) in contrada Trearie nel Comune di San Mango d’Aquino. Informato anche l’Assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio.

“Si attendono ora le risposte dei politici calabresi, - scrivono in una nota dal Comitato - certi che garantiranno massima attenzione alla vivibilità dei territori e agli interessi della collettività.”