‘Ndrangheta. Scacco ai beni di Vincenzo Pesce: D.I.A. sequestra patrimonio di 2 mln

Scacco ai beni del 67enne di Rosarno Vincenzo Pesce, ritenuto esponente di spicco dell’omonima cosca egemone unitamente a quella dei Bellocco di Rosarno.

All’alba di oggi la DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, ha iniziato ad apporre i sigilli a beni per un valore di due milioni di euro, sotto la supervisione del Procuratore Distrettuale di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri, e del Procuratore Aggiunto Gaetano Paci.

A monte del sequestro c’è un provvedimento emesso da quel Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione a reazione dello “storico” di Vincenzo Pesce.





CHI È VINCENZO PESCE?

Vincenzo Pesce ha riportato 2 condanne definitive per reati di associazione a delinquere semplice e mafiosa commessi negli anni 1980 e 1989 e a seguito dei quali era già stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di PS per la durata di tre anni.

Più di recente è stato coinvolto nell’Operazione “‘Ndrangheta Banking”(QUI), condotta, nel mese di giugno 2014, dal Centro Operativo DIA di Reggio Calabria unitamente ai Carabinieri del R.O.S. di Reggio Calabria e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria – DDA che aveva portato alla scoperta di un sistema creditizio parallelo attraverso cui le cosche calabresi erogavano prestiti a tassi usurari a imprenditori calabresi e lombardi in difficoltà.

Nel citato contesto investigativo – ricorda in una nota la DIA - era emerso che l’uomo, oggi 67enne, quale personaggio di spicco dell’associazione di tipo mafioso “Pesce-Bellocco”, operava come dominus di fatto dell’impresa individuale “Maduli Biagio Francesco”, a cui favore, forte del rapporto con Vincenzo Carmine Barbieri, altro imprenditore ritenuto colluso con la ‘ndrangheta, veniva aggiudicato un appalto indetto dal Comune di Rosarno, relativo ai lavori di manutenzione delle strade comunali per un importo pari ad € 40.000,00, non secondo logiche di libero mercato ma nel rispetto delle dinamiche oligopolistiche tipiche delle organizzazioni di tipo mafioso.





LE CONDANNE A SUO CARICO

Con sentenza del 27 febbraio 2018, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria e diventata definitiva ad aprile dello scorso , Pesce era stato condannato a 4 anni di reclusione per il reato di intestazione fittizia dei beni con l’aggravante di aver agevolato la ‘ndrangheta .

Per la formalizzazione del provvedimento odierno, la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha tenuto conto della “pericolosità sociale” sia “qualificata” per l’appartenenza alla ‘ndrangheta che “generica” in quanto l’uomo vivrebbe di proventi illeciti.

Inoltre, grazie ai meticolosi accertamenti patrimoniali svolti dagli uomini della DIA reggina, sarebbe stata anche accertata la sussistenza in capo a Pesce di una conclamata disponibilità di due aziende intestate a soggetti prestanome al fine di agevolare gli interessi illeciti della ‘ndrangheta nonché una evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dello stesso e dal suo nucleo familiare, rispetto agli investimenti effettuati nel tempo.





IL SEQUESTRO

Il patrimonio sottoposto a sequestro consiste in 2 società operanti nel settore costruzioni di edifici e smaltimento rifiuti solidi non pericolosi, 8 immobili, tra cui un capannone con uffici aziendali di rilevanti dimensioni e diversi terreni agricoli, 10 beni mobili registrati di cospicuo valore aziendale, tra cui diverse macchine operatrici semoventi, un rimorchio, un semirimorchio, diversi autocarri ed una autovettura e rapporti finanziari aziendali. Il valore complessivo dei beni sottoposti a confisca è stimato in circa due milione di euro.

Tale operazione si inquadra nella sempre più stringente attività di contrasto posta in essere dal personale della DIA reggina, sotto il coordinamento della locale Procura Distrettuale, alle pervasive attività di infiltrazione della ‘ndrangheta nei principali settori dell’economia e nel caso in questione nei delicati comparti dello smaltimento dei rifiuti e dell’edilizia.