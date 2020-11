Sorpreso a caricare legna rubata su un trattore: arrestato 28enne di Montalto

Un 28enne di Montalto Uffugo. P.B, è finito in arresto domenica scorsa per furto aggravato di legna.

Durante un controllo all’interno del parco “Avventura San Francesco”, lungo la meglio nota ‘Via della Fede” che reca al Santuario di San Francesco di Paola, attraverso la zona SIC denominata “Bosco della Luta”, i militari Stazione Carabinieri Forestale di Montalto Uffugo hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a caricare su un trattore alcuni fusti di Faggio (fagus sylvatica) prima tagliati e selezionati.

I militari, allertati da un passante, nonostante le condizioni climatiche avverse, giunti in prossimità del parco, attirati dal rumore di una motosega, dopo una breve osservazione, sono intervenuti traendo in arresto l’uomo.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che l’attività era avvenuta senza alcuna autorizzazione, e che questa azione ha interessato il taglio di due pregiate piante di Faggio radicate su una vasta area di proprietà comunale.

Oltre all’arresto del 28enne è scattato il sequestro della legna tagliata illecitamente, della motosega e del mezzo agricolo usato per il trasporto. L’uomo, processato per direttissima, dopo la convalida della misura cautelare è stato rimesso in libertà.