Covid: frenano i contagi (+321), ma in 24 ore sono morte 17 persone

Ancora una frenata dei contagi in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 321 nuovi positivi. Dopo i 444 contagi di ieri oggi la curva si abbassa leggermente e dall’esito dei 345.039 tamponi eseguiti, le persone sottoposte a test sono state 333.422.

Oggi, lunedì 23 novembre, la provincia a registrare più casi è Cosenza (+139), segue poi Reggio Calabria (+120), Vibo Valentia (+43), Catanzaro (+19) e Crotone rimane l’unico territorio senza nuovi positivi.

Aumentano i decessi, in 24 ore sono morte 17 persone. E aumenta, anche se di poco il dato dei ricoveri con un aumento di 2 unità. Rimane invariato il numero delle terapie intensive con 47 ricoveri. Sono 9.351 le persone che si trovano in isolamento domiciliare (-227). I guariti sono 3.661 (+45).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino i casi totali sono 5.494. Al momento i casi attivi sono 3.567, di cui 123 in reparto, 25 nell’ospedale di Gioia Tauro (+2); 13 in terapia intensiva (+2), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 3.046 (-318). I casi chiusi sono invece 1927, di cui 1.864 guariti (+70) e 63 decessi (+4).

Nel cosentino i casi totali sono stati 4.068. Attualmente i casi attivi sono 3.226 così ripartiti: 121 in reparto nell’ospedale di Cosenza, 16 nel reparto del presidio di Rossano e 11 a Cetraro (+4). Sono 17 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1), mentre quelle in isolamento sono 3.061 (+120). I casi chiusi sono invece 842, di cui 743 guariti (+11) e 99 decessi (+3).

Nel catanzarese le persone che hanno contratto il coronavirus sono: 2.134. Attualmente i casi attivi sono 1.501, di cui 72 in reparto (-4); 17 in terapia intensiva (-3); 1.412 in isolamento domiciliare (-12). I casi chiusi sono 633, con 578 guariti (+31) e 55 decessi (+7).

Nel crotonese il totale delle persone che hanno contratto il virus è: 1.166. Attualmente i casi attivi sono 893, di cui 53 in reparto (stesso dato di ieri), così come è invariato il numero di persone in isolamento domiciliare: 840. I casi chiusi sono 273, di cui 267 guariti e 6 decessi, anche questi sono dati invariati rispetto al bollettino di ieri.

Nel vibonese il totale di casi registrati dall’inizio della pandemia è: 870. Attualmente i casi attivi sono 646, di cui 14 ricoveri e 632 persone in isolamento domiciliare (-20). I casi chiusi sono 224, con 209 guariti (+60) e 15 decessi (+3).

Altra Regione o stato estero: i casi attivi sono 313, tutti in isolamento domiciliare; i casi chiusi 172 (171 guariti,1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 143. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile. Nel computo dei guariti sono stati inseriti 44 migranti trasferiti nei precedenti giorni fuori regione.

ITALIA. LEGGERO CALO DEI CONTAGI: 22.930 IN 24 ORE, 630 DECESSI

Cala la curva dei contagi, in 24 ore i nuovi positivi sono 22.930, numero che porta il computo totale a 1.431.795. Dall’inizio della pandemia le persone che sono decedute sono 50.453 sono decedute, e oggi, lunedì 23 novembre il dato registrato sul bollettino è di 630 decessi.

Gli attuali positivi dei quali si ha certezza sono 796.849 (-9.098, -1,1%; ieri +14.201). I tamponi effettuati sono stati 148.945, ovvero 39.802 in meno rispetto a ieri.

Aumentano di 418 unità i pazienti ricoverati con sintomi, in totale sono 34.697 mentre i malati più gravi in terapia intensiva sono 3.810 (+9). Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 758.342.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È sempre la Lombardia la regione più colpita con i suoi +5.289 nuovi contagi, seguono poi il Veneto (+2.540), Lazio (+2.341) e Campania (+2.158). Di seguito i casi distribuiti regione per regione: Lombardia 376.899 (+5.289); Piemonte 151.305 (+1.730); Campania 138.431 (+2.158); Veneto 125.222 (+2.540); Emilia-Romagna 108.073 (+2.347); Lazio 104.981 (+2.341); Toscana 96.028 (+1.323); Sicilia 54.378 (+1.249); Liguria 48.412 (+285); Puglia 44.487 (+980); Marche 26.755 (+161); Friuli-Venezia Giulia 25.035 (+377); Abruzzo 24.288 (+640); Umbria 21.874 (+105); P. A. Bolzano 21.460 (+260); Sardegna 18.998 (+505); P. A. Trento 14.225 (+93); Basilicata 6.628 (+58); Valle d’Aosta 6.099 (+77); Molise 4.000 (+91).