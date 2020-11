Emergenza meteo. Akrea: assicurati i servizi di igiene urbana e raccolta materiale danneggiato

Akrea: lavaggio strade

Il maltempo sembra concedere una tregua e gli operatori di Akrea sono all’opera a ritmo continuo per assicurare lo svolgimento contemporaneo di tutti i servizi.

Da questa mattina gli operatori stanno procedendo al lavaggio delle strade, per liberarle da fango e detriti. In queste ore il lungomare e alcune vie del centro appaiono completamente ripuliti.

Oltre alla normale raccolta dei rifiuti urbani, squadre dedicate stanno provvedendo già da questa notte a rimuovere la gran quantità di materiali ingombranti, per lo più proveniente dagli esercizi commerciali, che si sono accumulate lungo le vie della città.

“Sperando nel miglioramento delle condizioni meteorologiche, si raccomanda ai negozianti di non accatastare il materiale danneggiato sulle strade – scrive in una nota l’Akrea - ma di attendere l’intervento del personale addetto, che sta organizzando il ritiro compatibilmente con la capacità di conferimento presso le isole ecologiche e gli impianti delle ditte specializzate.”

Mentre il meteo promette clemenza, altrettanto non si può dire purtroppo del Covid-19.Akrea pertanto ritiene utile ricordare, in questo periodo di emergenza sanitaria, di usare i dovuti accorgimenti per il conferimento dei rifiuti nel caso di positività al virus e le procedure per lo smaltimento di mascherine e altri presidi medici.