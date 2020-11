Fugge dal centro Italia per evitare il carcere: arrestato a Rende latitante rumeno

Era fuggito dal centro Italia per evitare un’ordinanza di custodia cautelare in carcere il 22enne rumeno, L.R., arrestato nella giornata di sabato dal personale delle Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale di Rende.

Il giovane, ricercato per reati inerenti l’uso di documenti falsi, è stato sorpreso nei pressi di Corso Mazzini mentre si accompagnava a dei connazionali tutti con precedenti di Polizia.

Arrestato e condotto in Questura, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso questa Casa Circondariale.

L’arresto è avvenuto in una più ampia attività di controllo che ha riguardato anche la verifica del rispetto, da parte di tutti i cittadini, delle disposizioni in materia di contagio Covid-19: per le vie del centro cittadino, tra P.zza S. Teresa – Via Misasi e Corso Mazzini, 9 persone sono state sanzionate per spostamenti non giustificati come dall’ ultimo DPCM.

In tutto sono state controllate 288 persone, 2 persone denunciate e 12 sanzionate per violazione al Codice della Strada.