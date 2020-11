Crotone, sopralluogo aereo del Ministro Boccia

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È giunto a Crotone il Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, e prima di iniziare l’incontro istituzionale presso la Prefettura ha effettuato un sopralluogo aereo per prendere atto dei danni causati dal maltempo.

"Le immagini del maltempo che nei giorni scorsi ha devastato Crotone e i territori limitrofi sono drammatiche. Adesso la situazione sta migliorando; con il Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e il Presidente della Regione, Nino Spirlì, abbiamo fatto un sopralluogo sulle zone colpite per poter procedere in tempi rapidissimi alla definizione degli aiuti” dichiara il Ministro in una nota ufficiale.

“Il nostro grazie più sentito - aggiunge - alle donne e agli uomini della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e dell’Esercito per gli interventi eccezionali fatti nelle scorse ore in tempo reale. Il sostegno ai comuni calabresi, ai cittadini e alle attività danneggiate saranno immediati".