Alluvione: sopralluogo aereo di Boccia e Borrelli. Ministro, “Immagini drammatiche. Qui per dare risposte sui danni ”

È giunto a Crotone il Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie Francesco Boccia, e prima di iniziare l’incontro istituzionale presso la Prefettura ha effettuato un sopralluogo aereo per prendere atto dei danni causati dal maltempo.

Insieme a Boccia sono saliti sull’elicottero Angelo Borrelli, Capo della Protezione civile, e il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì.

"Le immagini del maltempo che nei giorni scorsi ha devastato Crotone e i territori limitrofi sono drammatiche. Adesso la situazione sta migliorando; con il Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, e il Presidente della Regione, Nino Spirlì, abbiamo fatto un sopralluogo sulle zone colpite per poter procedere in tempi rapidissimi alla definizione degli aiuti” ha affermato il Ministro dopo aver sorvolato città e provincia.

“Il nostro grazie più sentito - aggiunge - alle donne e agli uomini della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e dell’Esercito per gli interventi eccezionali fatti nelle scorse ore in tempo reale. Il sostegno ai comuni calabresi, ai cittadini e alle attività danneggiate saranno immediati".

Successivamente, il ministro, insieme a Borrelli, ha preso parte ad una riunione in Prefettura, alla presenza, tra gli altri, dei parlamentari Margherita Corrado ed Elisabetta Barbuto e Sergio Torromino, del sindaco, Vincenzo Voce, del presidente della Provincia, Simone Saporito. A fare da padrona di casa, il Prefetto Tiziana Tombesi.

Al termine della riunione, incontrando la stampa, il ministro Boccia ha innanzitutto sottolineato che lo Stato è presente a Crotone, e che la sua visita, insieme a quella di Borrelli, è funzionale e rendersi conto dei danni, per poi poter dare delle risposte immediate perché "per Crotone lo Stato è in debito ".

Incalzato dalle domande dei giornalisti, Boccia ha aggiunto: "Alcuni deficit infrastrutturali sono figli della storia politica di decenni che abbiamo alle spalle ma noi siamo abituati a guardare avanti e a dare risposte in tempo reale. Oggi sono venuto qui per dare risposte certe sui danni dell’alluvione e soprattutto per dire ai crotonesi che lo Stato c'è e che è dalla loro parte e devono continuare a credere nello Stato”.

Anche Borrelli ha sottolineato l'impegno dei volontari, provenienti anche da altre regioni, e delle varie forze in campo anche in questa occasione ed ha sottolineato che, con la quantificazione dei danni che sarà effettuato dagli enti locali, si potranno subito predisporre gli interventi necessari.

La delegazione è poi partita per Catanzaro, dove, alla cittadella regionale, il ministro parteciperà ad una conferenza Stato Regione.

(Notizia aggiornata alle 14:18)