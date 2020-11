Cosenza, conclusa visita istituzionale a Vaglio Lise

Conclusa la visita istituzione del Ministro per gli Affari Regionale e le Autonomie, Francesco Boccia, assieme al Presidente facente funzione della Regione Calabria, Nino Spirlì, ed al Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, presso l’ospedale militare da campo allestito a Vaglio Lise a Cosenza.

Ben 40 posti letto ordinari e 3 di terapia subintensiva alleggeriranno il peso sull’ospedale Annunziata. Il presidio è dotato di un laboratorio per i tamponi autonomo, che permetterà di velocizzare la processazione. Un sostanziale aiuto non solo per la provincia cosentina ma per tutta la Regione.

“Lo Stato in Calabria è presente e continuerà ad essere sempre al fianco della comunità calabrese” ha commentato il Ministro a seguito della sua visita, che proseguirà ora con un sopralluogo nelle zone colpite dall’alluvione a Crotone.