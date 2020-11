Castrovillari, farmacia dona dieci saturimetri

Dieci saturimetri sono stati donati al Comune di Castrovillari da una farmacia del posto. Un gesto di “sinergia e solidarietà” che ha spinto il sindaco Domenico Lo Polito a ringraziare personalmente il farmacista.

“Sinergie del genere restano le modalità per affermare ruolo e significato del diritto alla salute il quale non può prescindere da quella responsabilità comune che ciascuno, nelle modalità che ritiene – afferma il primo cittadino – esprime tenendo ben presente chi sia il soggetto del lavoro per la salute”.

I saturimetri verranno distribuiti tra gli istituti scolastici, la Croce Rossa e le varie forze dell’ordine presenti sul territorio.