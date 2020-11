Incidente lungo la statale 18, l’Anas chiude il transito

Chiusa al traffico la strada statale 18 “Tirrena Inferiore” presso il Comune di Praia a Mare, a seguito di un incidente a danno di un mezzo pesante.

L’articolato che viaggiava lungo la statale si è ribaltato, per motivi ancora da appurare, all’altezza del chilometro 252.4. Sono previste delle deviazioni in località San Nicola Arcella per chi viaggia verso Salerno e nello stesso comune di Praia per chi viaggia verso Reggio Calabria.

Sul posto presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e l’Anas, impegnati per liberare la carreggiata e ripristinare quanto prima il transito.