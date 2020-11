Crucoli, sequestrato un manufatto abusivo in costruzione

Era in pieno cantiere il piccolo edificio sequestrato dai Carabinieri Forestali di Cirò. La costruzione proseguiva quotidianamente, pur senza alcuna autorizzazione da parte del Comune e senza nessuna valutazione di rischio.

La scoperta è avvenuta in un’area rurale del Comune di Crucoli, quando i forestali hanno individuato un uomo mentre lavorava a delle saldature di un fabbricato non ancora ultimato. Intervenuti per un sopralluogo, si è potuto appurare che il piccolo stabile – verosimilmente un locale di ricovero di materiali e attrezzi per l’attività agricola – era privo di ogni autorizzazione, e quindi abusivo.

Non solo: la realizzazione persisteva in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico, e quindi in un punto potenzialmente pericoloso a seguito di eventi calamitosi come quello registrato nei giorni scorsi proprio nel crotonese.

Per questo motivo, i militari hanno posto sotto sequestro lo stabile ed il cantiere, ed hanno denunciato l’uomo, quarantaduenne del posto, per violazione della normativa edilizia.