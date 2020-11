Taurianova, tenta la fuga in monopattino con la cocaina: arrestato

Insolito inseguimento nella tarda serata di ieri per i Carabinieri di Taurianova, che hanno colto in flagranza di reato un trentottenne del posto con numerosi precedenti in compagnia di due noti spacciatori di sostanze stupefacenti.

L’uomo sarebbe stato individuato mentre scambiava qualcosa con i due soggetti, che si trovavano all’interno di un’autovettura, rendendo necessario l’intervento. Alla vista dei militari, il trentottenne avrebbe cercato di fuggire a bordo di un monopattino elettrico, cadendo però poco dopo, a breve distanza dal luogo dello scambio. I Carabinieri hanno così potuto fermare tutti e tre i soggetti.

Il trentottenne è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina in pietra, mentre i due uomini in macchina, un trentatreenne ed un ventinovenne di Rosarno, pluripregiudicati, sono stati trovati in possesso di mille euro in contanti,

Tutti e tre i soggetti sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.