Maltempo, Pietropaolo (Fdi): “Governo garantisca interventi immediati”

Filippo Pietropaolo

“Un dossier che chiederò al presidente Nino Spirlì di consegnare al ministro Francesco Boccia in occasione della sua presenza in Cittadella, per chiedere al governo di mettere in campo interventi immediati per ripristinare le opere infrastrutturali danneggiate dal maltempo e per sostenere nella ripresa delle attività le aziende colpite”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Filippo Pietropaolo, che avrebbe stillato un dossier con l’aiuto del coordinatore provinciale crotonese Michele De Simone.

“Migliaia di ettari di terreni sono stati sommersi dall’acqua e invasi dai detriti” ribadisce Pietropaolo, che ricorda come siano molti i comuni e le infrastrutture ad aver subito un danno che avrà ripercussioni sulle attività quotidiane, lavorative ed agricole.

“Insieme alla dichiarazione di stato di calamità, è necessario un intervento straordinario a sostegno del mondo agricolo e produttivo, già danneggiato dalla crisi legata all’emergenza sanitaria e ora messo in ginocchio dalla devastante ondata di maltempo” conclude.