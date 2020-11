Emergenza maltempo, il premier Conte: “Pieno sostegno al territorio e ai calabresi”

Le prime stime dei danni arriveranno oggi. Nel giorno in cui verrà proclamato lo stato di emergenza. E mentre ieri sera si concludeva la riunione del Centro comunale della Protezione civile a Crotone il premier Giuseppe Conte annunciava che il Governo fornirà tutto il “sostegno necessario al territorio e ai cittadini calabresi”.

Anche il premier sta seguendo l’evolversi della situazione in Calabria scrivendo su twitter: “Seguo con massima attenzione l’evolversi della situazione in Calabria, colpita in queste ore da violenti nubifragi. Domani (oggi per chi legge, ndr) il capo della Protezione Civile Borrelli sarà a Crotone per una prima stima dei danni. Dal Governo tutto il sostegno necessario al territorio e ai cittadini calabresi”.

Questa mattina, infatti, il il Ministro Francesco Boccia e il Capo del Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Borrelli, saranno in Calabria.

PRIMA CONTA DEI DANNI

Ieri sera nel corso della riunione in Prefettura è stato fatto un primo bilancio dei danni provocati dall’ondata di maltempo dello scorso 21 novembre.

“Le intense piogge che si sono abbattute sul territorio crotonese, in particolare lungo la costa, hanno creato situazioni di difficoltà e pericolo - è scritto in un comunicato della Prefettura - Fin dalle prime ore, in considerazione dei vari allagamenti che hanno interessato larga parte dei quartieri cittadini, la popolazione è stata invitata a recarsi, ove possibile, nei piani alti delle abitazioni o ad allontanarsi per essere ospitata nelle strutture messe a disposizione dal Comune.

Danni alla viabilità provinciale, mentre molta apprensione ha destato la notizia di una criticità a carico del ponte sulla S.S. 106 nella via di accesso alla città. Le maggiori criticità sono state registrate a Isola di Capo Rizzuto, Cirò Marina, Rocca di Neto e Strongoli dove, oltre alla viabilità e alle infrastrutture si sono verificati problemi alle linee elettriche.

FRANA A CAPOCOLONNA

La strada per Capocolonna (zona Irto) nel frattempo è stata chiusa al traffico a causa di una frana che ha invaso la sede stradale.

La zona è stata transennata sia a monte che a valle. Il comune di Crotone raccomanda il rispetto del divieto.

MOBILITAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E FORZE DELL’ORDINE

Agli incontri presieduti dal Prefetto hanno partecipato tutte le componenti di protezione civile regionali e nazionali, i Sindaci di Crotone e degli altri comuni interessati, il Presidente della Provincia, il Questore, i Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Sezione Polizia Stradale, il Comandante della Capitaneria di Porto, nonché i rappresentati di ANAS S.p.a., ENEL S.p.a. , Croce Rossa Italiana, Calabria Verde, ASP SUEM 118.

Durante le operazioni di evacuazione sono state applicate le misure di contenimento per i soggetti positivi al Covid-19 per i quali sono state allestite strutture di accoglienza dedicate, gestite dalla Croce Rossa.

Diverse inoltre le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile regionale e nazionale, delle Forze dell’ordine, che hanno consentito di mettere in salvo diverse persone coinvolte nei numerosi allagamenti a sottopassi o strade.

AKREA A LAVORO

Akrea sta mobilitando tutto il personale per cercare di alleviare i gravi disagi causati dall’alluvione che ha flagellato la città. Ieri il turno di servizio pomeridiano è stato integrato con altri operatori adibiti alla raccolta dei rifiuti e degli ingombranti.

Mentre da questa mattina verrà impiegata anche la squadra del verde nelle attività di rimozione dei materiali che si sono accumulati sulle strade per l’allagamento dei negozi. Per liberare spazio nelle isole ecologiche, è stato organizzato per la mattinata lo svuotamento delle vasche, mentre i mezzi lavastrade interverranno per liberare dal fango e dai detriti le aree più critiche.

Il presidente di Akrea ha inoltre acquistato due dozzine di spazzole togliacqua da donare ai volontari della Protezione civile.