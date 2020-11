Maltempo, l’Arpacal certifica i dati sulle precipitazioni: oltre 450 mm di pioggia a Cirò Marina

Sembrano essersi attenuate le precipitazioni lungo tutta la fascia jonica, dopo due intensi giorni di pioggia battente che hanno messo in seria difficoltà sopratutto il crotonese ed il cosentino. Mentre prosegue la conta dei danni ad attività commerciali e ad abitazioni private, arriva la prima certificazione dei dati metereologici da parte del Centro Multirischi Arpacal (QUI). Numeri impressionanti, che rendono bene l'idea della quantità di acqua piovuta in così poco tempo.

Il Comune più colpito è stato quello di Cirò Marina, dove nell'arco di 48 ore si sono registrati 456.8 millimetri di pioggia. Segue Cirò Superiore con 383.8, Crucoli con 351, San Nicola dell'Alto con 271.4, Cropalati con 252.8, Cutro con 222, Corigliano-Rossano con 190.8 e Cariati con 134.4.

A Crotone invece il dato complessivo tiene conto di tre differenti stazioni pluviometriche, posizionate in punti diversi dell'area urbana: in centro città sono stati registrati 343.2 millimetri di pioggia; in località Salica 322.2; nella frazione di Papanice 279.4.

Con oggi si conclude l'allerta rossa che ha causato una vera e propria alluvione lampo, ma non il fenomeno atmosferico: per domani, lunedì 23 novembre, è prevista ancora allerta arancione, e non sono da escludersi ulteriori precipitazioni.