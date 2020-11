Maltempo, soccorsi da Campania e Puglia: i ringraziamenti di Spirlì

Nino Spirlì

“Ringrazio di cuore i presidenti di Campania e Puglia, Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, che hanno inviato, rispettivamente, dieci e cinque squadre di soccorritori nelle zone del Crotonese colpite dalla straordinaria ondata di maltempo di questi giorni”. Lo scrive in una nota il presidente facente funzione Nino Spirlì.

Il territorio difatti è stato aiutato, complessivamente, anche da 15 squadre provenienti da fuori regione. Uno “spirito di collaborazione” ma ancor più “di fratellanza” che trascende ogni altro discorso, e che la Regione Calabria è pronta ad effettuare “nei confronti di chiunque ne avesse bisogno”.

“Domani arriveranno in Calabria il ministro per gli Affari regionali, Boccia, e il capo della Protezione civile, Borrelli: insieme – conclude Spirlì – metteremo in piedi quelle misure necessarie per fare uscire la nostra regione anche da questa emergenza nell’emergenza covid”.