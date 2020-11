Covid. Il Bollettino. Stabili i nuovi contagi (+444), altre cinque vittime

La settimana si conclude con una stabilizzazione del numero dei contagiati in Calabria, attestatosi anche oggi al di sotto della soglia di cinquecento nuovi positivi. Dopo i 425 nuovi casi registrati ieri (LEGGI), il bollettino odierno indica 444 nuovi contagi e, purtroppo, altre cinque vittime. Numeri che vanno letti con la dovuta prudenza, in quanto la curva dei contagi continua a salire nonostante il minor numero di contagi rilevati.



Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+149), seguita dalla provincia di Cosenza (+136), di Crotone (+67), di Catanzaro (+59) e di Vibo Valentia (+33). Eseguiti 342.983 tamponi su 335.526 soggetti.



I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 5.374 (+149), e così distribuiti: casi attivi 3.521 (120 in reparto; 26 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 11 in terapia intensiva; 3.364 in isolamento domiciliare); 1.853 i casi chiusi (1.794 guariti, 59 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 3.926 (+136): casi attivi 3.101 (117 in reparto; 16 in reparto al presidio di Rossano e 11 a Cetraro; 16 in terapia intensiva, 2.941 in isolamento domiciliare); 828 i casi chiusi (732 guariti, 96 deceduti).

Nel crotonese, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.168 (+67): casi attivi 893 (53 in reparto; 840 in isolamento domiciliare); 273 i casi chiusi (267 guariti, 6 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.111 (+59): casi attivi 1.520 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.424 in isolamento domiciliare); 595 i casi chiusi (547 guariti, 48 deceduti).

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 828 (+33): casi attivi 666 (14 ricoverati , 652 in isolamento domiciliare); 161 i casi chiusi (149 guariti, 12 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 357 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 128 casi chiusi (127 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. La paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro. Sono invece 73 i soggetti che si sono segnalati sul portale regionale per comunicare la loro presenza sul territorio.