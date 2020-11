Non dà tregua l’ondata del maltempo nel crotonese. Continua minuto dopo minuto la conta dei danni e dei disagi si registrano purtroppo a catene. L’ultimo aggiornamento arriva da Melissa, nella provincia crotonese, dove un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Fortunatamente non ci sono feriti e non risultano mezzi coinvolti nel crollo.