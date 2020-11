Maltempo. Frane e smottamenti nel cirotano, Sindaco: “Prestate attenzione e state a casa!”

Frana a Cirò

Non si placa l’ondata di Maltempo sul territorio crotonese. Disagi anche a Cirò dove la pioggia di stanotte ha iniziato a creare frane e smottamenti.

Sulla S.P. 7 (zona Coppa Mordace), chiusa al traffico, per Cirò Marina si sta lavorando per rimuovere fango e detriti ed una frana. Nel paese, in zona Madonna delle Grazie, per la frana sono già al lavoro i mezzi. S.P. 10 ( Campanise) c'è una frana che ha ridotto la carreggiata.

Il Sindaco Francesco Paletta ha rivolto sui social l’ennesimo appello alla popolazione: “Prestate attenzione e state a casa!”