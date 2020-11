Crosia, evacuate le abitazioni a ridosso del torrente Fiumarella

A seguito del prolungamento dell’allerta rossa lungo tutta la fascia jonica per la giornata di domani, 22 novembre, il sindaco di Crosia, Antonio Russo, ha ordinato l’evacuazione di tutte le abitazioni e le aree abitate confinanti con il torrente Fiumarella, già oggi a rischio di esondazione.

Un’ordinanza necessaria per tutelare e salvaguardare i cittadini, dato che nella giornata odierna sia il Fiumarella che il Trionto hanno raggiunto livelli critici, non distanti dal livello di allerta massimo per esondazione.

Per questo motivo, tutti i residenti in Via delle Industrie, Corso Fiumarella e Via Ex Opera Sila, sono obbligati a lasciare le proprie abitazioni dopo averli messi in sicurezza.