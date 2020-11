Maltempo, il Csv esprime la sua vicinanza

Lucia Sacco

"In queste ore in cui sulla città di Crotone ed in tutto il territorio provinciale si sta abbattendo un violento nubifragio desideriamo esprimere la vicinanza del Centro Servizi per il Volontariato 'Aurora' di Crotone verso tutti i cittadini e le famiglie che stanno vivendo momenti di angoscia e di sconforto". Così in una nota Lucia Sacco, presidente del centro servizi volontariato 'Aurora' di Crotone.



"Un’emergenza nell’emergenza che acuisce la situazione di grave difficoltà che la nostra comunità sta attraversando ma che siamo certi potremo superare mettendo a sistema, ancora una volta, le migliori energie e risorse di cui disponiamo", conclude.