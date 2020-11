Vibo Valentia, si ribalta con l’auto: messo in salvo

Per motivi ancora da accertare, un uomo alla guida della propria auto si sarebbe ribaltato mentre percorreva l’ex strada statale 606 presso l’Istituto Tecnico Industriale di Vibo Valentia.

Rimasto incastrato all’interno del veicolo, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che, coadiuvati dal personale sanitario del 118 hanno immobilizzato ed estratto in sicurezza il conducente.

L’uomo è stato trasportato in ospedale per accertarsi delle sue condizioni, fortunatamente non gravi.