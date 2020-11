Maltempo, appello della Protezione Civile: “Restate a casa e contattateci”

Il direttore regionale della Protezione Civile, Fortunato Varone, invita la popolazione a rimanere in casa ed evitare ogni spostamento, in vista del peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Lo stesso, questa mattina si era recato a Crotone per prendere parte alle attività di soccorso e di coordinamento della Protezione Civile, che in città ha salvato una persona intrappolata in auto con l’acqua arrivata all’altezza dei finestrini.

In un messaggio, Varone chiede “fermamente alla popolazione di restare a casa e di condividere il più possibile questo messaggio con tutti gli abitanti della provincia di Crotone. Per agevolare la segnalazione di eventuali emergenze o criticità è stato attivato un servizio WhatsApp sul numero 3205799119 al quale poter inviare un messaggio di aiuto, specificando i propri riferimenti per essere contattati. Si fa presente che le false segnalazioni saranno perseguite a norma di legge”.