Covid. Il bollettino. Aumentano i positivi (+452), registrate altre quattro vittime

Continua a salire la curva dei contagi in Calabria. Pur registrando una diminuzione del numero di soggetti positivi rispetto a ieri (LEGGI), si registrano 425 nuovi casi di contagio e, purtroppo, altre 4 vittime

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Cosenza (+195), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+158), di Catanzaro (+38), di Vibo Valentia (+33) e di Crotone (+1). Eseguiti 340.557 tamponi su 333.246 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 3.790 (+195): casi attivi 2.982 (126 in reparto; 15 in reparto al presidio di Rossano e 10 a Cetraro; 15 in terapia intensiva, 2.816 in isolamento domiciliare); 811 i casi chiusi (720 guariti, 91 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 5.225 (+158), e così distribuiti: casi attivi 3.491 (110 in reparto; 21 presidio ospedaliero di Gioia tauro,10 in terapia intensiva; 3.350 in isolamento domiciliare); 1.734 i casi chiusi (1.675 guariti, 59 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 2.052 (+38): casi attivi 1.495 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.399 in isolamento domiciliare); 561 i casi chiusi (513 guariti, 48 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 796 (+33): casi attivi 643 (15 ricoverati , 619 in isolamento domiciliare); 160 i casi chiusi (148 guariti, 12 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 1.101 (+1): casi attivi 829 (53 in reparto; 776 in isolamento domiciliare); 270 i casi chiusi (264 guariti, 6 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 357 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 128 casi chiusi (127 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 46 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, cinque sono riferiti a persone non residenti.

Tra i 126 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione. 147 invece i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in Calabria.

CONTAGI COVID-19 IN ITALIA

Aumentano i contagi anche a livello nazionale, con un incremento di 34.767 casi positivi in tutta Italia e, purtroppo, 692 nuovi decessi. Gli attualmente positivi al coronavirus salgono a 791.743soggetti. Quasi raggiunti 1.4 milioni di contagi, 3.758 i posti di terapia intensiva occupati in tutto il paese.

I CONTAGI REGIONE PER REGIONE

Lombardia: 366.516 (+8.853); Piemonte: 146.934 (+2.896); Campania: 133.056 (+3.554); Veneto: 119.726 (+3.567); Emilia-Romagna: 103.064 (+2.723); Lazio: 100.107 (+2.658); Toscana: 92.776 (+1.892); Sicilia: 51.871 (+1.838); Liguria: 47.516 (+761); Puglia: 42.180 (+1.377); Marche: 26.065 (+452); Abruzzo: 23.088 (+541); Friuli Venezia Giulia: 23.983 (+1.043); Umbria: 21.369 (+408); P.A. Bolzano: 20.665 (+548); Sardegna: 18.089 (+511); P.A. Trento: 13.973 (+212); Calabria: 13.452 (+425); Basilicata: 6.362 (+260); Valle d'Aosta: 5.923 (+91); Molise: 3.816 (+157).