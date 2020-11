Crotone, il Rotaract lancia raccolta fondi a sostegno della popolazione

Il Rotaract Club di Crotone ha avviato una raccolta fondi per “non far senitire soli nessuno e dare un segno tangibile del proprio radicamento e attaccamento territoriale”. Un modo per fornire un aiuto concreto a chi ha subito danni a seguito dell’ondata di maltempo che ancora imperversa lungo tutto lo Jonio, già caratterizzata dagli ingenti danni non solo in abitazioni private ma anche a numerose attività commerciali.

“Questa volta la percezione del disastro è maggiore in quanto le immagini parlano chiaro: quartieri allagati e merce dei negozi ormai inutilizzabile; andando a incrementare le difficoltà economiche” affermano.

La raccolta fondi denominata "Aiutiamo Crotone!" è realizzata sul portale GoFundMe (QUI), e prevede di raccogliere 5 mila euro a sostegno di privati cittadini e commercianti.