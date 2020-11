Si finge innamorato e si fa consegnare 3mila euro. Denunciato per truffa

Si è finto innamorato, si è fatto consegnare 3mila euro e poi è sparito. È successo nel parmense dove una donna di 45 anni di Noceto ha denunciato un 40enne calabrese, perché vittima di un raggiro.

La donna ha raccontato ai militari di avere conosciuto in rete l’uomo che diceva di essere della provincia di Parma e per motivi familiari provvisoriamente nel sud Italia. I contatti sono diventati assidui, sono partiti sui social network per poi trasferirsi al telefono, con tanto di chat e video chiamate.

L’uomo ha fatto credere alla donna di essersi innamorato e si è fatto versare 3.000 euro su una carta ricaricabile, con la scusa di momentanei problemi economici.

Dopo due mesi di relazione la donna ha chiesto un incontro, e davanti a un rifiuto si è recato dai carabinieri dove ha sporto denuncia. I militari hanno identificato l’uomo, residente in Calabria. E così scattata la denuncia per truffa e nei guai è finita anche la convivente dell’uomo, una donna di 36 anni, intestataria della carta ricaricata più volte dalla 45enne.