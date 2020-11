Rossano, crolla muro della chiesa di San Marco. Danneggiate due auto

Crolla il muro della chiesa di San Marco nel cuore nel centro storico di Rossano e danneggia. Il crollo ha danneggiato due autovetture parcheggiate nei pressi del muro.

Tanta la paura negli abitanti del luogo, per la bomba d'acqua, che sta facendo rivivere l'alluvione del 12 agosto 2015 in cui, come è noto, si registrarono danni ingenti nell'intera area-urbana di Corigliano e Rossano. Numerosi i disagi con strade, sottopassi e box sommersi completamente d'acqua. Contrade isolate a causa di numerose frane.

Tante le chiamate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco per una serie di interventi. Una situazione di calamità naturale, per le abbondanti piogge, che sta creando non pochi problemi all'intero territorio.