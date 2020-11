Maltempo a Crotone, in sette ore oltre 50 interventi dei Vigili del fuoco

Dalle 5.30 di questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone sono impegnati per far fronte alle richieste di intervento arrivate alla centrale operativa per l'ondata di maltempo. (QUI)

Da questa mattina le squadre dei pompieri sono stati protagonisti di oltre 50 interventi per allagamenti e soccorso a persone rimaste bloccate nelle autovetture o nelle abitazioni situate ai piani terra o seminterrati. Oltre cento le richieste di soccorso da espletare.

Per fronteggiare l'emergenza è stato prolungato a 24 ore il turno di servizio delle unità già presenti ed inviate ulteriori unità e mezzi dal comando di Catanzaro.

Le zone più colpite da questa ondata di maltempo, che hanno richiesto l'intervento di squadre dei vigili del fuoco sono: località Esterna Marinella, Farina e Trafinello.

Diversi sono inoltre i disagi lungo la strada statale 106, la sede stradale dell’ingresso sud della città di Crotone è infatti invaso da acqua, fango e detriti.

Insieme ai vigili del fuoco stanno lavorando i tecnici dell'Anas. Al momento sono presenti dei restringimenti di carreggiata all’altezza del km 254 della SS 106 “Jonica” all’altezza di Crotone, dove del materiale si è distaccato dal costone sovrastante la statale ed è franato sul piano viabile. La statale è temporaneamente chiusa al traffico tra Strongoli e Cirò Marina per allagamento del piano viabile. Il tratto potrà essere riaperto dopo il completamento delle operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza.

(ultimo aggiornamento 13:13)