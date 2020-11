Operai folgorati, lutto cittadino a San Pietro a Maida e Filogaso

Una via di San Pietro a Maida

Lutto cittadino nelle comunità di San Pietro a Maida e Filogaso. Le due amministrazioni comunali hanno deciso di indire la giornata di lutto per la morte di Vito Iellamo e Gabriel Daniel Popan, i due operai rimasti folgorati mentre lavoravano a Filogaso. (QUI)

“Una notizia che ci sconvolge, due vite spezzate mentre stavano lavorando – ha scritto in un post su Facebook il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà – Due grandi onesti lavoratori, conosciuti e voluti bene da tutti noi. Non ci sono parole, solo sconforto e tristezza. Proviamo a rimanere vicini, con la preghiera a queste due famiglie, che piangono questi valorosi uomini. Ho sentito più volte il sindaco di Filogaso, il quale mi ha trasmesso cordoglio e vicinanza a nome della comunità. Piangiamo tutti insieme questa dolorosa perdita, che ha colpito veramente tutti noi. Possiate riposare in pace Vito e Daniel!”. I due operai risiedevano infatti nella comunità di San Pietro a Maida.

Ieri, subito dopo l’incidente sul lavoro, il procuratore della Repubblica di Vibo, Camillo Falvo, si è recato sul posto insieme al prefetto Francesco Zito ed al sostituto procuratore Concettina Iannazzo, ha disposto il sequestro dell’area del cantiere con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità.