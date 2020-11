Maltempo, Cia Calabria: “Interventi immediati per prestare soccorso alle popolazioni del crotonese”

Interventi urgenti alla Protezione Civile e Calabria Verde per prestare soccorso “a chi ne ha bisogno e che in queste ore sta vivendo momenti di pura disperazione”. (QUI) È l’invito mosso da Nicodemo Podella, presidente regionale della Cia, in merito all’ondata di maltempo che ha colpito la provincia crotonese.

La Cia segnala ingenti danni all’agricoltura, “allagati i raccolti, compromesse le semine, danni alle strutture, serre distrutte, un vero dramma per il comparto agricolo crotonese”, scrive Podella.

“Nei prossimi giorni, quando l’acqua si sarà ritirata si potranno valutare i danni, che al momento si prospettano comunque importanti – dichiara Podella – soprattutto nella nostra regione, dove il territorio è particolarmente fragile”.

Poi la richiesta: “Programmi di manutenzione dei corsi d’acqua per mettere in sicurezza intere aree, prevenendo dissesti idrogeologici che ogni anno causano vittime e danni ingenti alle imprese e all’agricoltura”.

