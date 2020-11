Maltempo nel crotonese: strade e quartieri allagati. Frane e voragini in provincia

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Maltempo a Crotone: soccorso dei Vvf

Si sveglia sotto l’acqua la città di Crotone. A seguito delle piogge che da ieri stanno sferzando la cittadina pitagorica, diverse zone della città sono state invase dall’acqua e dal fango.

Dalle prime ore della mattina squadre dei vigili del fuoco e forze dell’ordine sono a lavoro per gestire questa emergenza e i vigili sono già intervenuti per garantire la sicurezza dei cittadini. E sono diverse le telefonate arrivate alla centrale operativa del comando dei Vigili del fuoco, intervenuti anche per mettere in salvo persone.

Diversi quartieri della città sono allagati, come le aree centrali, e in particolare via Pignataro, via Cappucini, Marinella, corso Mazzini. Acqua alta anche sul lungomare, Gabbelluccia, zone di Tufolo e Vescovatello. L'area mercatale di via Giacomo Manna questa mattina si è risvegliata sotto l'acqua e il fango. Al momento via Volturno, in località Cipolla, è stata chiusa al traffico, mentre i quartieri che sorgono nei pressi dell’Esaro sono sorvegliati speciali.

IL COMUNE DI CROTONE: "RIMANETE A CASA"

Da ieri è attivo il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile convocato dal sindaco Vincenzo Voce, che sarà operativo h24 per monitorare ed intervenire sul territorio con uomini e mezzi, tecnici ed operai comunali con l’ausilio delle associazioni di volontariato di Protezione Civile.

L'amministrazione comunale nel frattempo invita la cittadinanza a rimanere a casa, "è necessaria la massima collaborazione per la sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di intervento", scrive.

"La situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare. Restare a casa per la sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso", prosegue una nota del palazzo comunale e assicura che non ci sono feriti.

Il sindaco Voce da questa notte sta coordinando le operazioni di soccorso, in contatto costante con Prefettura, Protezione civile e Vigili del fuoco a seguito dell'eccezionale allerta che si è verificata.

ISOLA. ATTIVATO IL COC, VORAGINE IN CENTRO

Una voragine si è aperta in piazza Aldo Moro a Isola Capo Rizzuto. Sul posto, dove per fortuna non erano parcheggiate auto e nessuno è rimasto ferito, sono intervenuti i tecnici della Protezione civile e gli uomini della Polizia locale.

E nel frattempo il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale di Isola Capo Rizzuto, rimasto attivo per tutta la notte per fronteggiare l'allerta meteorologica. Con il supporto di sei associazioni di Protezione civile il Coc è operativo e su impulso dell’amministrazione comunale ha richiesto l'intervento di una squadra del Consorzio di Bonifica provvista di mezzi meccanici.

Il consorzio, con i propri mezzi, ha iniziato il monitoraggio del territorio già da ieri pomeriggio, i tecnici sono stati accompagnati dal personale dell'ufficio tecnico e dalla Polizia Locale, per liberare e tenere sotto osservazione canali e corsi d'acqua.

La squadra di operai resterà a disposizione del Coc fino al termine dell'emergenza.

FRANA SULLA 106 TRA TORRE MELISSA E STRONGOLI

La strada Statale Ionica 106 è interrotta per una frana tra Torre Melissa e Strongoli. Gli agenti della Stradale hanno dovuto soccorrere alcuni.

(ultimo aggiornamento 9:19))