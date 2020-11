Bufera Farmabusiness, Tallini si dimette da tutti incarichi

Domenico Tallini

Lascia tutte le cariche che ricopre Domenico Tallini, presidente del Consiglio regionale della Calabria arrestato dai carabinieri per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio, nell’operazione Farmabusiness. (QUI)

Il legale del politico, Vincenzo Ioppoli, è stato delegato dal proprio assistito “a rassegnare formalmente le dimissioni dalla carica di presidente del Consiglio regionale, non potendo una così alta carica istituzionale risultare appannata dall’indagine in corso. Il consigliere Tallini intende, altresì, dimettersi da Vice-coordinatore regionale e coordinatore provinciale del Movimento Politico Forza Italia”.

Nel pomeriggio il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, ha firmato la proposta di schema di decreto per il Presidente del Consiglio dei Ministri per la sospensione dalla carica di Consigliere regionale e di Presidente del Consiglio della Regione Calabria, di Tallini. (QUI)