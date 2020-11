Maltempo, in arrivo temporali e burrasche. Allerta rossa in Calabria

È allerta rossa in Calabria dove, stando al bollettino della Protezione civile, sta per arrivare un’ondata di maltempo. Il centro depressionario attivo sul mar Tirreno e diretto verso sud, sta portando condizioni di instabilità sulle regioni centro-meridionali italiane con precipitazioni diffuse. I fenomeni persisteranno anche nella giornata di domani su tutto il Meridione, in particolare sulla Calabria, accompagnati da venti intensi provenienti dai quadranti settentrionali. Generale il calo delle temperature su gran parte del Paese.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede allerta rosso in Calabria.

Dal primo pomeriggio di domani, si prevedono venti da forti a burrasca nord-orientali con raffiche fino a burrasca forte. Previste forti mareggiate sulle coste esposte. Sempre sullo stesso territorio si prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani, sabato 21 novembre 2020, allerta rossa su gran parte del versante ionico della Calabria; allerta arancione su Basilicata, gran parte di Puglia e Campania e su parte della Calabria. Allerta gialla in Abruzzo, Molise e su settori di Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.