Covid, la curva cresce ancora. In 24 ore 515 nuovi positivi. Undici decessi

La curva cresce, ma debolmente. I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 515 che porta il totale delle persone che dall’inizio della pandemia hanno contratto il nuovo virus Sars-CoV-2 a quota 13.027. al momento il totale dei positivi è 9.376. La provincia con maggior numero di persone positive è sempre quella reggina con 165 nuovi contagi, segue poi Cosenza (+83), quindi Crotone (+97), Catanzaro (+53), Vibo Valentia (+27). Sono risultati inoltre positivi 90 migranti sbarcati a Roccella Ionica.

Così nel bollettino della Protezione civile di oggi, venerdì 20 novembre, la curva dei contagi da coronavirus sembra salire seppure lievemente, un dato rilevato grazie dopo che 330.399 persone sono state testate per un totale di 337.603 tamponi effettuati.

Il numero dei ricoverati cresce e sale a quota 415 (+20), mentre i pazienti in terapia intensiva scendono di un’unità con 46 casi nelle terapie intensive. Per un totale di 461 persone ospedalizzate. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 8.906. Le persone dimesse o guarite salgono di 115 unità, per un totale di 3.447 persone. Sale purtroppo il numero di decessi, nelle ultime 24 ore sono morte 11 persone, per un totale di 213 decessi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13.027 (+515 rispetto a ieri), quelle negative 317.372.

I DATI PER PROVINCIA

In provincia di Reggio i nuovi contagi sono 165, che portano il totale delle persone che dall’inizio della pandemia hanno contratto il virus a quota 5.067. Al momento i casi attivi sono 3333, di cui 133 in reparto (+17); 10 in terapia intensiva (+1) e 3.190 in isolamento domiciliare (+50). I casi chiusi sono 1.734, di cui 1.675 persone guarite (+93) e 59 decessi (+4).

Nel territorio cosentino il totale delle persone che hanno contratto il virus sono: 3.598. Oggi in provincia sono stati registrati 83 nuovi casi. Al momento quelli attivi sono 2.790, di cui 142 in reparto (-2); 17 in terapia intensiva (-1), 2631 in isolamento domiciliare (+75). I casi chiusi sono in totale 808, di cui 720 guariti (+6) e 88 decessi (+6).

A Catanzaro il numero ci contagi totali è di 2.018. In 24 ore il territorio ha registrato 53 nuovi casi. Al momento i casi attivi sono 1.457, di cui 74 in reparto (-1); 19 in terapia intensiva (-1); 1364 in isolamento domiciliare (+53). I casi chiusi sono invece 562, di cui 513 guariti (+1) e 48 decessi (+1).

Nel crotonese l’aumento è stato di 97 casi. Dall’inizio della pandemia il totale delle persone che hanno contratto il virus sono state: 1.098. Attualmente i casi attivi sono 828, di cui 51 in reparto (+8); 777 in isolamento domiciliare (+75). I casi chiusi sono invece 270, di cui 264 guariti (+14) e 6 decessi.

Nel vibonese il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus sono state: 761. Nelle ultime 24 ore il territorio ha registrato 27 nuovi casi. In provincia i casi attivi sono 602, di cui 15 ricoverati (-1), 587 in isolamento domiciliare (+27)

Nella sezione altra regione i casi attivi sono 357 e si trovano in isolamento domiciliare, mentre i cashi chiusi, che sono 128 registrato 127 persone guarite e un decesso. Nel conteggio è compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 46 ricoveri presso l'ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 115 ricoverati presso l'Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 240. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

ITALIA. IN 254 ORE 37.242 NUOVI CASI E 699 DECESSI

Sono 37.242 i nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino della Protezione civile. Dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono in totale 1.345.767 persone. I guariti sono 21.035, per un totale di 520.022 persone.

Cresce ancora il dato dei decessi, perché nelle ultime 24 ore sono morte 699 persone, per un totale di 48.569. I pazienti ricoverati con sintomi sono 33.957, con un aumento di 347 casi, le terapie intensive hanno accolto 36 nuovi pazienti, per un totale di 3.748 posti letto occupati.

I tamponi sono stati 238.077, ovvero 12.109 in meno rispetto a ieri.

I DATI REGIONE PER REGIONE

La Lombardia rimane la più colpita con positivi in aumento (+9.221), seguita da Campania (+4.226), Piemonte (+3.861) e Veneto (+3.468). Di seguito i casi dei nuovi positivi distribuiti regione per regione: Lombardia 357.663 (+9.221(; Piemonte 144.038 (+3.861); Campania 129.502 (+4.226); Veneto 116.159 (+3.468); Emilia-Romagna 100.344 (+2.533); Lazio 97.449 (+2.667); Toscana 90.884 (+2.207); Sicilia 50.033 (+1.634), Liguria 46.755 (+761); Puglia 40.803 (+1.456), Marche 25.613 (+512); Abruzzo 22.547 (+705); Friuli-Venezia Giulia 22.940 (+1.018); Umbria 20.961 (+394); P. A. Bolzano 20.117 (+736); Sardegna 17.578 (+581); P. A. Trento 13.761 (+234); Basilicata 6.102 (+219); Valle d’Aosta 5.832 (+155); Molise 3.659 (+139).

(ultimo aggiornamento 18:14)