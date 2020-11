Cosca della montagna, chiesti 30 anni di reclusione per i mandanti dell’omicidio Pagliuso

Trenta anni di reclusione per Pino e Luciano Scalise. È la richiesta del pm Andrea Buzzelli nel corso della requisitoria del processo, con rito abbreviato, nato dall’operazione antimafia “Reventinum”, nei confronti dei due uomini accusati di associazione mafiosa e di essere stati i mandanti dell’omicidio dell’avvocato Francesco Pagliuso, ucciso a Lamezia il 9 agosto del 2016.

uto procuratore della Dda ha inoltre chiesto la condanna a 16 anni per Domenico Mezzatesta; a 10 anni per Cleo Bonacci, Angelo Rotella, Eugenio Tomaino, Giovanni Mezzatesta, Andrea Scalzo e ad 8 anni per Vincenzo Mario Domanico. L’assoluzione è stata chiesta nei confronti di Antonio Pulitano.

Il gruppo è accusato di associazione mafiosa, dal momento che avrebbe farro parte della “cosca della montagna” attiva nei territori montani del Lametino. Secondo l’accusa la cosca sarebbe formata dalle famiglie Scalise e Mezzatesta, unite fino ai primi anni 2000 e poi divise per diverbi sulla spartizione dei proventi degli affari illeciti. I due nuclei avrebbero quindi dato origine a una faida che si è protratta fino al 2017.

Tra le accuse c’è anche quella dell’omicidio di Pagliuso, vittima di vessazioni da parte degli Scalise. Il capo dell’omonima famiglia Pino, è infatti accusato di aver prelevato il legale, per poi incappucciarlo e portarlo in un bosco dove l’avrebbe minacciato di morte davanti a una buca scavata per l’occasione. Tra le altre accuse ci sono anche quelle di estorsione ai danni di imprese dell’altipiano del Reventino.