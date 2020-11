La solidarietà è più forte del Civid a Crotone: donati altri 300 test rapidi

Continua a Crotone la gara di solidarietà per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. La Poseidon Rimorchiatori Crotone srl dei f.lli Bossi ha donato 300 test rapidi per la campagna di screening promossa dal Comune per la prevenzione della diffusione del Coronavirus

Anche il Centro Radiologico Familiari e il Laboratorio Lab contribuiscono con la donazione di tamponi rapidi alla campagna di screening promossa dall'amministrazione comunale

Gesti di grande sensibilità, di unità di intenti, che denotano grande senso di appartenenza e che contribuiscono ad ampliare l'attività di screening in atto.

Il sindaco Voce questa mattina ha ricevuto e ringraziato i rappresentanti delle strutture che con grande disponibilità hanno contribuito a questo percorso finalizzato alla prevenzione della diffusione del Covid – 19.