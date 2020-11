Gelate gennaio 2017, sbloccato l’iter per il Fondo di solidarietà nazionale del Mipaaf

È stato sbloccato l’iter per il Fondo di solidarietà nazionale del Mipaaf. È quanto annuncia l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, che annuncia la pubblicazione delle graduatorie della Provincia di Cosenza e di quella di Vibo Valentia, in fase di definizione le altre.

Così dopo lo sblocco, nei giorni scorsi, dei fondi per la siccità del 2017, è il turno di quelli legati alle gelate che nel gennaio di 3 anni hanno colpito tutta la Calabria.

“Terminato il lavoro delle commissioni di valutazione delle domande presentate dalle aziende agricole delle province di Cosenza e Vibo Valentia – conferma l’Assessore Gallo – a breve si procederà alla redazione anche degli elenchi delle altre province, in modo da giungere quanto prima alla pubblicazione delle graduatorie definitive ed all’erogazione delle risorse che, in questo momento difficili, rappresentano un sostegno importante per le aziende dei nostri territori”.

Nello specifico, per le 42 istanze ritenute ammissibili, nel Cosentino arriveranno più di 837.000 euro, attinti al Fondo di solidarietà nazionale del Mipaaf. Chiusa invece negativamente, almeno per il momento, l’istruttoria delle pratiche afferenti il Vibonese, nessuna delle quali risultata in linea con i criteri previsti.