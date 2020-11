Crotone, al via l’iniziativa “Adotta un albero”

Sensibilizzare adulti e bambini al tema ambientale, con un progetto di piantumazione ed “affidamento” degli alberi ai più piccoli. È l’iniziativa lanciata dal Comune di Crotone in occasione della Giornata Internazionale per i diritti dei bambini e della Giornata Nazionale degli Alberi, rispettivamente il 20 ed il 21 novembre, che vuole legare le due iniziative in un’attività unica.

L’ente infatti ha intenzione di mettere a punto un programma di “adozione” dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, che tramite richiesta potranno adottare un albero e personalizzarlo con i propri dati anagrafici. Un modo per piantare nuovi alberi in città, ma anche per sensibilizzare alla cura del verde e dell’ambiente.

L’intenzione è quella di far crescere gli alberi assieme ai bambini, considerato che “tra i diritti fondamentali dei bambini c’è anche quello di vivere in un ambiente sano dove la qualità della vita è strettamente legata a quella della natura”.