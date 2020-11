Violento litigio dopo partita a carte, giovane accoltella 19enne. Arrestato

Prima l’incontro per una partita a carte, poi le tensioni e le accuse di scarsa lealtà e imbrogli. Quindi il litigio in strada con calci e pugni e infine la coltellata che ha portato un giovane di 19 anni in ospedale.

È successo ieri sera a Taurianova dove, un gruppo di amici si era ritrovato a casa di un giovane per una normale partita carte poi degenerata. A seguito della lite un uomo di 27 anni, Giuseppe Sgarlata, ha estratto dal giubbotto un coltello a serramanico di 15 cm colpendo alcune volte in vari punti l’amico, uno dei quali al torace, tra l’altro ferendosi lui stesso alle mani.

L’aggressore è quindi tornato a casa, mentre il 19enne si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il 19enne in ospedale a Polistena e hanno avvertito le forze dell’ordine. I carabinieri, una volta sul posto, hanno avviato le indagini sentendo i testimoni e ricostruendo i fatti.

Sgarlata è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e portato nel carcere di Palmi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il 19 enne si trova ancora ricoverato all’ospedale di Polistena in prognosi riservata.